أكيورت يتوج بكأس أمير الشرقية

الدمام ـ حماد الدوسري | Thursday, 15 June 2017 - 00:00 am

انتزع فريق أكيورت من الجبيل بطولة فرق الأحياء على كأس أمير المنطقة الشرقية، عقب فوزه مساء أمس الأول على فريق الوصل من حفر الباطن بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2ـ2.

وقام صلاح بن حيدرة، داعم البطولة والشريك الإستراتيجي لها، مع سلمان الفرج لاعب نادي الهلال عقب المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الترجي في القطيف بتقديم الجوائز للاعبين والفرق الفائزة، ومن ثم تتويج فريق الوصل بكأس وميداليات المركز الثاني، وتتويج لاعبي فريق أكيورت بميداليات المركز الأول وكأس البطولة.

كما قام بن حيدرة بتقديم المكافآت المالية الخاصة بالبطولة، حيث قدم 10 آلاف ريال لفريق أكيورت صاحب المركز الأول للبطولة، و5 آلاف ريال لصاحب المركز الثاني فريق الوصل، وشهد حفل الختام عدة عروض لليزر والألعاب النارية التي زينت مضمار وملعب نادي الترجي احتفالاً بالفريق البطل وبالختام الناجح للبطولة.

وحصد خالد حسن لاعب فريق أكيورت جائزة أفضل لاعب، وزميله غازي المنصوري جائزة أفضل حارس، في حين ذهبت جائزة هداف البطولة إلى صباح العنزي لاعب الوصل، وجائزة أفضل جهاز إداري إلى الجهاز الإداري لفريق التانجو بطل الدمام والذي غادر البطولة في دور الثمانية.

من جانب آخر، قدمت مجموعة صلاح بن حيدرة درعاً تذكارياً لسلمان الفرج نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، وذلك قبل انطلاق مراسم تتويج الفائزين في البطولة.