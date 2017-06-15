كوريا الجنوبية تقيل المدرب الألماني شتيليكه

سيول - الفرنسية | Thursday, 15 June 2017 - 11:39 am

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الخميس اقالة المدرب الألماني للمنتخب الوطني الأول اولي شتيليكه من منصبه عقب الخسارة المفاجئة الثلاثاء أمام قطر (2-3) في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.



وكانت الخسارة أمام قطر للمرة الأولى منذ 32 عاما، الثالثة لكوريا الجنوبية في الدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا من أصل ثماني مباريات بعد سقوطها أمام ايران (صفر-1) والصين (صفر-1) ايضا.



وكشف الاتحاد الكوري الجنوبي أنه اتخذ قرار التخلي عن المدرب الألماني الذي استلم المنصب عام 2014 وقاد المنتخب الى نهائي كأس آسيا 2015 قبل الخسارة أمام استراليا المضيفة (1-2)، باتفاق متبادل بين الطرفين إثر اجتماع للجنة الفنية التي خسرت ايضا رئيسها يونغ-سو لي بعدما قرر بدوره الاستقالة.



وقال يونغ-سو لي بعد اجتماع اللجنة الفنية "بما ان نتائج الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لم تكن على قدر طموحاتنا، قرر الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم والمدرب شتيليكه إنهاء عقد المدرب باتفاق متبادل".



وتابع "تحدثنا مع شتيليكه وأعلمناه (بما سيحصل) قبل المؤتمر الصحافي. أكد شتيليكه بأنه سيحترم أي قرار تتوصل اليه اللجنة الفنية".



ولم يكن قرار التخلي عن المدرب البالغ 62 عاما مفاجئا، إذ قال بنفسه بعد الخسارة أمام قطر ردا على سؤال بشأن مستقبله "أنه ليس قراري، يجب ان ننتظر ونرى. اتحمل كامل المسؤولية بعد هذه النتيجة، فانا من يضع القرارات التكتيكية".



وتحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولى من التصفيات برصيد 13 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف ايران اول المتأهلين الى المونديال عن القارة الصفراء.



وتتقدم كوريا بنقطة واحدة على اوزبكستان الثالثة (خسرت الاثنين امام ايران صفر-2).



وتلتقي كوريا الجنوبية في الجولتين الاخيرتين من التصفيات مع ايران واوزبكستان.



ويتأهل الاول والثاني من المجموعتين في الدور الحاسم الى النهائيات مباشرة، ويخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا من مباراتي ذهاب وايابا، ويلتقي المتأهل منه في ملحق آخر رابع منطقة الكونكاكاف.



وشارك منتخب كوريا الجنوبية في آخر 8 بطولات لكأس العالم، وتحديدا منذ مونديال مكسيكو 1986، وتبقى افضل نتيجة له فيها بلوغه نصف النهائي والمركز الرابع في النسخة التي استضافها مع اليابان عام 2002 قبل ان يحل رابعا.



يذكر أن مدرب منتخب قطر الاوروغوياني خورخي فوساتي اعلن بعد المباراة استقالته من منصبه برغم فوز فريقه، الذي يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 7 نقاط.