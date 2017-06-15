المنتخب الألماني يتوجه لروسيا للمشاركة في كأس القارات

فرانكفورت - الألمانية | Thursday, 15 June 2017 - 12:02 pm

غادرت بعثة المنتخب الألماني لكرة القدم مدينة فرانكفورت متجهة إلى روسيا وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات التي ستنطلق منافساتها بعد غد السبت.



واصطحب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني 21 لاعبا، حيث فضل عدم اصطحاب العديد من النجوم الكبيرة في الرحلة حيث يسعى لاستغلال البطولة في تجربة اللاعبين قبل مونديال 2018 الذي سيقام في روسيا أيضا.



وتنطلق منافسات بطولة كأس القارات بعد غد عندما يلعب المنتخب الروسي مع نظيره نيوزيلندا.



فيما يستهل المنتخب الألماني مبارياته يوم الاثنين المقبل أمام المنتخب الأسترالي.



وتقام المباراة النهائية للبطولة في الثاني من يوليو المقبل في سان بطرسبورج.