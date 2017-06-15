ماثيو ليكي: قادرون على إزعاج ألمانيا

كازان - الألمانية | Thursday, 15 June 2017 - 12:55 pm

يعتقد الأسترالي ماثيو ليكي، الذي انضم مؤخرا لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، ان المنتخب الأسترالي قادر على إزعاج المنتخب الألماني، بطل العالم، خلال المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة كأس القارات.



وقال ليكي للموقع الرسمي للاتحاد الأسترالي على الانترنت :" بالتأكيد ستكون مباراة صعبة ولكن إذا تمكنا من اللعب بأفضل أداء لنا وتفادينا الأخطاء الصغيرة، سنحظى بفرصة".



وخسر المنتخب الأسترالي آخر مبارياته الودية قبل البطولة امام المنتخب البرازيلي صفر / 4 مطلع هذا الأسبوع ولكن يمكنه الحصول على الشجاعة من خلال نتيجة آخر مباراة جمعته بالمنتخب الألماني وعندما إلتقيا قبل عامين في مدينة كايزرلاسوترن حيث تعادلا 2 / 2 .



وقال ليكي :" كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا. كانوا أبطال العالم وذهبنا هناك وتعادلنا وكان بإمكاننا الفوز".



وقضى ليكي 26 عاما معظم مسيرته في ألمانيا حيث انتقل لألمانيا أول مرة في .2011

وكان ليكي قد لعب لفترات مع بوروسيا مونشنجلادباخ وفرانكفورت وإنجولشتاد قبل أن ينتقل لهيرتا برلين.



وقال ليكي :" لقد لعبت خمس سنوات في ألمانيا. لذلك أنا أعرف جميع اللاعبين. أنا متحمس للخروج هناك وأفترض العودة لألمانيا وأقول لقد تغلبنا عليكم".



وبعد مواجهة ألمانيا، سيلتقي المنتخب الأسترالي بنظيره الكاميروني ثم تشيلي في ختام مباريات المجموعة الأولى.