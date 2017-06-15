أوتشوا: البرتغال ليست كريستيانو فقط

كازان - الألمانية | Thursday, 15 June 2017 - 13:28 pm

أكد الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا أن منتخب البرتغال، بطل أوروبا الحالي، لا يعتمد على ما يفعله كريستيانو رونالدو فحسب.



وقال أوتشوا: "نعلم أي طراز من اللاعبين هو، لكن إضافة إليه يوجد آخرون جيدون، يجب أن نتعامل معهم"، في تصريحات أوردها موقع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عقب التدريب الأول للـ"تري" في مدينة كازان.



وأوضح الحارس: "فريقنا مستعد للمباراة بنفس الطريقة كما لو كان كريستيانو رونالدو لن يشارك".



وأضاف: "سواء لعب أم لا، فإنه قرار المدرب الآخر".



واعتبر أوتشوا أن الأهم هو الأداء الذي سيقدمه المنتخب المكسيكي أمام البرتغال، خلال مباراة الفريقين الأحد المقبل.

وتابع: "سيكون لقاء جيداً، بوجود لاعبين جيدين في كلا الفريقين".



وأردف "نركز على كرة القدم خاصتنا، نعمل على ما نريد إنجازه داخل الملعب مطلع الأسبوع المقبل، نطبق يوماً بعد يوم ما يريده المدرب، ونحن أقوياء في ذلك، ويتعين علينا التحسن، لكننا لا نركز ببساطة على لاعب".



وأصر أوتشوا على أن المنتخب المكسيكي سيخوض كأس القارات "لمحاولة الفوز بها".



ويستهل المنتخب المكسيكي مسيرته في البطولة بلقاء البرتغال، ثم يلعب بعدها بـ3 أيام أمام نيوزيلندا، بطلة الأوقيانوس، بمدينة سوتشي، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة روسيا صاحبة الأرض في كازان.