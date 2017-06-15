الظروف الأسرية تبعد الراشد عن الفتح

الأحساء- الرياضية | Thursday, 15 June 2017 - 14:01 pm

عقد مجلس إدارة نادي الفتح مساء يوم أمس الأربعاء في مقر مبنى النادي اجتماعاً غير عادي بحضور عددٍ من كبار الداعمين في المجلس الشرفي يتقدمهم نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف سليمان بن حسن العفالق، وعضو الشرف أحد كبار الداعمين عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، وعضو الشرف أحد كبار الداعمين صالح بن حسن العفالق ، وعضو الشرف أحد كبار الداعمين المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق، وعضو الشرف أحد كبار الداعمين منصور بن إبراهيم العفالق، وتم خلال الاجتماع قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة النادي أحمد بن راشد الراشد والذي اعتذر عن استكمال فترته الرئاسية والمتبقي منها سنة واحدة، وجاء قراره بسبب الظروف الأسرية والعملية التي أجبرته على اتخاذ مثل هذا القرار، والتي عانى منها طوال الموسم الرياضي المنصرم، وقد آثر تأجيل قرار الاستقالة حرصًا منه على استقرار النادي في الموسم المنصرم ، وحرصًا من الراشد على أهمية تحقيق الاستقرار للبيت الفتحاوي في الفترة القادمة اختار هذا الوقت للتقدم بها من أجل المحافظة على مكتسبات النادي الحالية.



وتم خلال الاجتماع الإجماع على تكليف نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق برئاسة النادي في الفترة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالي.



من جانبه أكد الراشد على بقائه عضو شرفٍ وداعم فعّال في المجلس الشرفي لدعم مسيرة النادي، كما قدم الراشد شكره و تقديره للمجلس الشرفي بالنادي على تفهمهم ظروفه وقبولهم اعتذاره، كما قدم شكره للجماهير الفتحاوية على دعمهم الشخصي والمستمر طوال مسيرته في النادي والتي امتدت إلى عشر سنوات، وخص دعمهم له في الموسم الرياضي المنصرم، فتحفيزهم و دعمهم كان له الأثر الإيجابي في استقرار الفريق الأول وثباته في دوري جميل، وتحقيق إنجازات في الألعاب الأخرى ، وكذلك الشكر موصول لكل شخص عمل في المنظومة الفتحاوية من إداريين وأجهزة فنية وطبية ولاعبين

وتمنى الراشد التوفيق سعد العفالق في إكمال مسيرة النادي المبنية على أساس تتواكب مع تطلعات المجلس الشرفي و محبي النادي.

من جانبه قدم سعد بن عبدالعزيز العفالق شكره وتقديره للراشد على ما قدمه طوال الفترة الماضية من إشرافه على كرة القدم وكذلك رئاسته للنادي، وأكد العفالق بأن سياسة النادي مستمرة فعجلة النادي لن تتوقف إطلاقاً.



كما تم خلال الاجتماع المصادقة على الموازنة الخاصة بالموسم الرياضي القادم لجميع ألعاب النادي.