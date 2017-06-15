غداً.. الرائد يبدأ الاستعداد للموسم الرياضي الجديد

بريدة - الرياضية | Thursday, 15 June 2017 - 23:33 pm

وصل مساء اليوم الخميس الجزائري توفيق روابح مدرب فريق الرائد الجديد إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم، حيث وقعت معه الإدراة الأسبوع الماضي لمدة موسم، خلفاً للتونسي ناصيف البياوي والذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي، وكان في استقبال توفيق روابح عبدالله السبيعي عضو مجلس الإدارة.



يذكر إلى أن عودة الفريق للتدريبات ستكون يوم غدٍ الجمعة، بعد الإجازة التي قضاها اللاعبون بعد نهاية الموسم الماضي، والذي حل فيه الرائد في المركز الخامس.