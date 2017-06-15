ميسي واثق من قدرة الأرجنتين على بلوغ نهائيات كأس العالم

الفرنسية - الرياضية | Thursday, 15 June 2017 - 23:38 pm

أعرب نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الارجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي الخميس عن ثقته بقدرة بلاده على بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، على رغم الأداء المتواضع الذي تقدمه في تصفيات أميركا الجنوبية.



وبعث ميسي برسالة مطمئنة الى الجماهير الأرجنتينية عبر حسابه على موقع فيسبوك، على رغم من أن منتخب بلاده لم يضمن حتى الان تواجده في العرس العالمي.



وكتب ميسي: "لا يزال ثمة 365 يوما على انطلاق مونديال روسيا-2018، والمعركة مستمرة من أجل تحقيق حلمنا".



وبينما حجز الغريم التقليدي منتخب البرازيل البطاقة الاولى عن التصفيات الاميركية الجنوبية، تحتل الارجنتين المركز الخامس الذي يكتفي صاحبه بخوض ملحق مع بطل اوقيانيا، وفي رصيد الأرجنتين 22 نقطة قبل 4 مراحل من نهاية التصفيات.



ويتخلف منتخب التانغو بفارق نقطتين عن كولومبيا الثانية ونقطة عن الاوروغواي وتشيلي صاحبتي المركزين الثالث والرابع، ويتقدم بفارق نقطتين عن الاكوادور السادسة و4 نقاط عن البيرو والبارغواي.



وتبقى للارجنتين 4 مباريات اولها حاسمة ضد مضيفتها الاوروغواي في 31 اغسطس على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، وتلعب الارجنتين مباراتين على ارضها امام فنزويلا في 5 سبتمبر المقبل، والبيرو في 5 اكتوبر المقبل، قبل ان تنهي التصفيات في كيتو بمواجهة الاكوادور في 10 منه.



واقالت الارجنتين مدربها ادغاردو باوتسا بسبب النتائج المخيبة في التصفيات وعينت مواطنه خورخي سامباولي قبل اسبوعين وحقق معها بداية قوية بفوزه على المنتخب البرازيلي 1-صفر في مدينة ملبورن الاسترالية، وسنغافورة 6-صفر في سنغافورة، في مباراتين دوليتين وديتين أقيمتا الجمعة والثلاثاء الماضيين.



وخاض ميسي المباراة ضد البرازيل، فيما غاب عن الثانية ضد سنغافورة بسبب استعداداه لحفل زفافه المقرر نهاية الشهر الحالي.