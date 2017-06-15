مهاجما الأخضر خارج الخدمة مؤقتاً

الرياض- مصعب العمار | Thursday, 15 June 2017 - 21:39 pm

تبدو الأمور متشابه تماماً لدى ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ناصر الشمراني ونايف هزازي، حيث يبحث كل منهما عن نادٍ يستقر فيه للظهور بشكل مغاير عن الموسم الماضي، والذي لم يقدما فيه ما يشفع لهما بالاستمرار في أنديتهم، حيث أصبحا مهاجما الأخضر في الوقت الحالي بلا أندية، بعد أن أعلنت إدارة نادي النصر اليوم الخميس توقيع مخالصة مالية مع نايف هزازي المنتقل من الشباب في مطلع موسم 2015-2016.



وأعلن نايف هزازي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتهاء علاقته بنادي النصر، عقب موسمين خاضها مع النادي العاصمي اكتفى فيها بتسجيل 11 هدفاً في كافة المسابقات.



على الطرف الآخر، يبحث ناصر الشمراني عن نفسه، بعد أن أعطى الأرجنتني رامون دياز الضوء الأخضر للاعب المعار في الفترة الشتوية الأخيرة إلى نادي العين الإماراتي، سجل من خلالها 11 هدفاً في 15 مباراة لعبها بقميص الفريق البنفسجي.



وتسعى إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني إلى إعادة المهاجم الدولي ناصر الشمراني إلى الفريق الكروي مجدداً، حيث تجرى إدارة النادي العاصمي خلال الأيام الماضية مخاطبات رسمية مع اللاعب.



وجاءت مطالبات سامب الجابر مدرب نادي الشباب بالشمراني لمعرفته الكبيرة بإمكانيات المهاجم الذي أشرف عليه في موسم 2014 مع الفريق الهلالي، والذي توج فيه ناصر الشمراني بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الخامسة في تاريخه.

















نضم المهاجم نايف هزازي، إلى قائمة ضحايا الرقم 9 في نادي النصر، بعدما وقع مخالصة مالية مع إدارة ناديه لتنتهي علاقته رسمياً مع أصفر العاصمة الذي لعب له خلال الموسمين الماضيين.

وأعلن هزازي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتهاء علاقته بنادي النصر، عقب موسمين لم يضع فيها المهاجم الدولي أي بصمة واكتفى بتسجيل 11 هدفاً في كافة المسابقات.

وقررت إدارة النصر منح المهاجم نايف هزازي الرقم 9 عقب انتقاله في