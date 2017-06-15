فهد بن خالد يعود للأهلي بعد 675 يوماً

الرياض - نواف الشعلان | Thursday, 15 June 2017 - 23:10 pm

عاد الأمير فهد بن خالد اليوم الخميس لرئاسة النادي الأهلي بعد 675 يوماً من استقالته في الفترة السابقة، والتي ترأس بها النادي الغربي في السابق، حيث جاءت عودة الأمير فهد بن خالد للأهلي، بعد تكليفه من الهيئة العامة للرياضة لموسم واحد، بعد أن قدم الرئيس السابق أحمد المرزوقي استقالته قبل أسبوعين من الآن.



وكان الرئيس العائد قد أعلن استقالته في الفترة السابقة مطلع 30/6/2015م، بعد أن عمل رئيساً لأكثر من 5 سنوات.



وحقق الأمير فهد بن خالد مع الأهلي 5 بطولات، كانت الأولى الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عام 2011 م، وفي الموسم التالي حافظ الأهلي على بطولته الغالية، وفي ذات الموسم 2012 حقق الأهلي دوري الأمير فيصل بن فهد، وفي الموسم الذي يليه حافظ الاهلي على لقب دوري الامير فيصل بن فهد، وختم الأمير مشواره مع النادي الأهلي بالفوز ببطولة كأس ولي العهد عام 2015 م.