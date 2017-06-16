الشباب يفوز بدورة عرعر

عرعر ـ أنور قمقوم | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

حقق فريق الشباب كأس بطولة الدورة الرمضانية الكبـرى فـي عرعر علــى كأس المهنـدس إبراهيــم خليل العنزي، وذلك بعد فوزه على فريق سيدني في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في ملعب الرمز بعرعر بركلات الترجيح 4ـ3.

وبعد نهاية اللقاء قام المهندس إبراهيم العنزي بتسليم الكأس والميداليات للفريق الفائز.

من جانبه، قدم رئيس اللجنة المنظمة علي قمقوم شكره للمهندس إبراهيم العنزي على ما قدمه من دعم للبطولة، كما قدم شكره لكل من ساهم في إنجاح البطولة من حكام وفرق ولاعبين ولجان.