“الخطوط” بطل دوري الهيئات الحكومية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

توج الدكتور خالد المقرن، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور الدكتور صلاح السقا عضو اتحاد القدم السابق، فريق نادي الخطوط السعودية بلقب دوري الهيئات والقطاعات الحكومية والتي نظمته شركة الأمل والمستقبل للاستثمار الرياضي في الصالة الرياضية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بإشراف الهيئة العامة للرياضة وبدعم من هيئة الترفيه.

وجاء فوز فريق نادي الخطوط السعودية باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق مدينة الأمير سلطان الطبية بنتيجة 5ـ2 ليحقق كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق مدينة الأمير سلطان الطبية الميداليات الفضية.

وشهد الحفل الختامي إقامة مباراة تحد بين قدامى اللاعبين، حيث قاد الفريق الأول خالد القروني، فيما قاد الفريق الثاني هذال الدوسري، وانتهت المواجهة بفوز فريق القروني بنتيجة 4ـ2.