التضامن يكسب التحدي ويخطف كأس صبيح

الرياض ـ الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

تـوج فريـق التضامن بكأس بطولــة صبيح الرمضانية الأولى لكرة القدم التي أقيمت تحت شعار "وطننا أمانة" ونظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليـات في صبيـح بمنطقة القصيم، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره التحدي 4ـ1 بركلات الترجيح.

وتــوج سعد المبارك رئيس مركـــز صبيح، ومحمد النفيسة مدير مساجد رياض الخبراء، وفهد الصقيه مدير مكتب الدعوة بصبيح الأبطال، ونال سليمان الحربي من نادي التحدي جائزة أفضل حارس، وخالد نشمي من نادي التحدي جائزة أفضل لاعب، وفهد عبيد من نادي المحترف أفضل لاعب ناشئ، وتسلم اللاعب محمد مرزوق من نادي التضامن كأس هداف البطولة برصيد 8 أهداف.