الحرس الملكي يطير بذهب أرامكو

الرياض ـ الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

حقق منتخب الحرس الملكي لكرة القدم في المنطقة الغربية لقب بطولة أرامكو السعودية الخامسة لكرة القدم التي اختتمت أمس على ملاعب الشركة في حي الرحاب في محافظة جدة، وذلك بعد تغلبه على منتخب الحرس الوطني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان شوطا المباراة الأصليين قد انتهيا سلباً، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كسبها منتخب الحرس الملكي، وتسلم كأس البطولة العميد حماد بن عبد الرحمن الحماد.

الجدير بالذكر أنه شارك في البطولة 10 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تنافسوا على مدى 18 يوماً لتحقيق اللقب وسط حضور جماهيري جيد.