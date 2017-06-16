يوفنتوس ومانشستر وبرشلونة أبطال الأكاديمية الأوروبية

| Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

اختتمت الأكاديمية الأوروبية لكرة القدم بطولتها الرمضانية الثالثة للفئات السنية، بعد أن حقق فريق يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي، ومانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي، وبرشلونة لقب الدوري الإسباني، وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض، بحضور علي كميخ "المشرف على الأكاديمية"، والبلجيكي يان وينكل عضو اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والمدرب الوطني بندر الجعيثن.

وتضمنت فقرات الحفل الختامي للبطولة أوبريتاً بعنوان "أنا سعودي" تفاعل معه الحضور، كما كرمت الأكاديمية عبادي الهذلول لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً، والمدرب في الأكاديمية، كما كرمت الدكتور خالد السواجي المشرف على البرامج التدريبية والرياضية في الأكاديمية.