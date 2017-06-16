عقوبات انضباطية للاعبي الشطرنج والبلوت

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

اختارت اللجنة السعودية للرياضات الذهنية، سعيد العمري المحكــم المعتمد في مركــز التحكيم الرياضي الســعودي رئيساً للانضباط.

وتأتـــي لعبـــة الشـــطرنج أهـــم الرياضــات الذهنية التي تتولاها اللجنة بإقامة المسابقات وفق تنظيم ولوائح فنية وانضباطية، ومن المنتظر أن تعلن مطلع يوليو المقبل لائحة الانضباط للألعاب الذهنية التي تعتمد على تنمية مهارات الذكاء، وتتضمن اللائحة تنظيمات للألعاب وعقوبات.

وتعمل لجنة الرياضات الذهنية على تفعيل الشطرنج داخل المدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة، وكانت اللجنـــة السعودية للرياضــات الذهنية قد أعلن عنها، ضمن التشكيل الجديــــد لمجالـــــس إدارات الاتحادات الرياضية للـــــدورة الأولمبية 2017ـ2020، وتعد لعبة البلوت الأشهر بين الشباب ضمن الألعاب التي تندرج تحت مظلة اللجنة السعودية للرياضات الذهنية، والتي سيعمل لها مسابقات ولوائح فنية خلال الفترة المقبلة.