محافظ أملج يسلم الأضواء كأس شثاث

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

حقق فريق الأضواء بطولة "شثاث" الرمضانية بعد فوزه على فريق الأنصار في المباراة النهائية بركلات الترجيح 7ـ5، ورعى المباراة النهائية زياد البازعي محافظ أملج بحضور محمد صميط الجهني رئيس مركز الشبحة، ومجدي الغيث رئيس مركز شثاث، وسعيد السعيد رئيس بلدية الشبحة، وعبيد مسلم الجهني مدير القطاع الصحي بالعيص، ومنصور عطيفي رئيس نادي الحوراء، واللواء مهندس عبد العزيز الجهني.

وقدم قالط مسعود الحجوري منظم البطولة الشكر لمحافظ أملج وكافة المسؤولين لتشريفهم النهائي، مشيراً إلى أن كل الفرق التي شاركت في البطولة قدمت مثالا رائعا للتنافس الرياضي.