السهلاوي يتوج السامبا بكأس القادسية

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

أسدل الستار عن بطولة القادسية الرمضانية بالرقيقة لعام 1438 هـ في نسختها الخامسة عشرة والتي تحمل شعار "كلنا جنود للوطن".

وتُوج فريق السامبا من محاسن بكأس البطولة، بعد فوزه على فريق الوسام من المبرز، في المباراة النهائية 3ـ1 في المواجهة التي حضرها محمد السهلاوي لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر، وبرعاية رسمية من المهندس ناجي المري وكيل أمانة الأحساء للخدمات، وعبد اللطيف العرادي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء، ومعيض العرجاني رئيس الرابطة الفرعية لفرق الأحياء في الأحساء.

وحصل خالد الرجيب من فريق شباب الاتحاد على جائزة هداف البطولة، وكسر فريق السامبا جميع الأرقام بحصول لاعبه عبد العزيز الصقر على كأس أفضل لاعب وزميله علي الحبارة على جائزة أفضل حارس، وعادل بوشليبي مدرب الفريق على جائزة أفضل مدرب ومحمد العطا على أفضل إداري، فيما حصل فريق الأولمبي على الفريق المثالي.