ختام رمضانية التنس

الرياض ـ واس | Friday, 16 June 2017 - 00:00 am

تختتم اليوم دورة التنس الرمضانية المفتوحة الأولى لفئتي الفردي والزوجي، على ملاعب معهد إعداد القادة في مدينة الرياض بإقامة المباراة النهائية في فئة الفردي التي ستجمع اللاعبين أحمد الصالح ومعاذ المحمد.

ودعا الكابتن بدر المقيل المشرف العام على الدورة، الجماهير الرياضية وخاصة محبي لعبة التنس لحضور الحفل الختامي الذي سيتخلله فعاليات ترفيهية وجوائز للحضور، مبيناً أن اللجنة المنظمة وللمرة الأولى في ملاعب التنس جهزت "منصة" خاصة للاحتفال باللاعبين المتوجين بلقب الدورة.