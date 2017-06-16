الحائلي : الحفاظ على مكتسبات الاتحاد أهم أولوياتنا
جدة - الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 13:31 pm
ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الاتحاد أنمار عبدالله الحائلي ثقة الهيئة العامة للرياضة بتكليفه برئاسة نادي الاتحاد لمدة عام في هذا الظرف الدقيق من تاريخ النادي, مؤكدا بأنه سيعمل مع أعضاء مجلس إدارته وكافة محبي النادي على تجاوز هذه المرحلة والحفاظ على مكتسبات النادي وإنجازاته.
وتمنى أن يقف جميع الاتحاديين صفاً واحداً خلف ناديهم في هذا الظرف الدقيق حتى يرو ناديهم في المكان والموقع الذي يليق بعميد الأندية السعودية ويسعد جماهيره الوفية التي تستحق دائماً الأفضل تقديرا لجهودها ودعمها المتواصل لناديها في مختلف الظروف.