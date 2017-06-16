الشباب يشارك في دورة تبوك الدولية الثانية

الرياض - الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 13:55 pm

أكد نادي الشباب رسمياً مشاركته في بطولة تبوك الدولية الودية الثانية التي ستقام في شهر يوليو المقبل.



وقال النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تقرر بشكل رسمي مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، التي تقام في الـ31 من شهر يوليو المقبل".



وأشار النادي إلى أن المشاركة في بطولة تبوك تأتي في إطار تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمنافسات دوري جميل للمحترفين للموسم المقبل 2017-18.