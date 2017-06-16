الكولومبي ويلمار يدير أول لقاءات كأس القارات

موسكو - الألمانية | Friday, 16 June 2017 - 15:51 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، أن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القارات 2017 المقررة غداً السبت، بين المنتخب الروسي صاحب الأرض ونظيره النيوزيلندي.



وكان رولدان قد شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2014 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكذلك بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) التي أقيمت بتركيا عام 2013 وكأس العالم للأندية 2015 باليابان.



وأوضح فيفا أن طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية سيضم أيضاً المساعدين ألكسندر غوزمان وكريستيان دي لا كروز إلى جانب الأمريكي مارك غيغر كحكم رابع.



ويختبر فيفا خلال البطولة نظام استعانة الحكام بتقنية الفيديو، وقد عين 3 حكام فيديو للمباراة الافتتاحية وهم البرازيلي ساندرو ريتشي والكندي جو فليتشر والباراغوياني إنريكي كاسيريس.



ويتواصل حكم الفيديو مع حكم الساحة عبر اتصال لاسلكي، وعند الضرورة، يجرى مراجعة الصور المسجلة للقطات قبل اتخاذ القرارات المهمة مثل المتعلقة بمنطقة الجزاء والبطاقات الحمراء والأهداف.