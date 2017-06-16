تشيلي تفقد برافو أمام أسود الكاميرون فى كأس القارات

موسكو - الألمانية | Friday, 16 June 2017 - 15:54 pm

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بات في حكم المؤكد غياب القائد وحارس مرمى منتخب تشيلي، كلاوديو برافو، عن مواجهة الكاميرون في أولى مواجهات "لا روخا" ببطولة كاس القارات التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 17 يونيو وحتى 2 يوليو المقبل.



وخرج مسؤولون من الاتحاد التشيلي لكرة القدم بهذه التأكيدات عقب الاختبارات الطبية التي خضع لها حارس مانشستر سيتي الإنجليزي في العاصمة الروسية موسكو.



وانضم برافو وهو مصاب لقائمة بطل أمريكا الجنوبية لخوض هذه البطولة وغاب عن المواجهتين الوديتين أمام كل من روسيا (1-1) في موسكو، ورومانيا (2-3) في كلوج.



وحمى عرين المنتخب التشيلي في كلتا المواجهتين جوني إيريرا، حارس أونيفرسيداد دي تشيلي، الذي سيشأرك كأساسي أمام "الأسود غير المروضة" الكاميرونية.



وأكد الاتحاد التشيلي في بيانه أن إصابة برافو، في عضلة السمانة للساق اليسرى، "شهدت تطوراً إيجابياً" إلا أن "انضمامه للتدريبات يتوقف على مدى تطور حالته" خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأتم البيان: "سيغيب اللاعب عن مواجهة غدا الأحد أمام الكاميرون".



ولم يشارك برافو في أي مباراة منذ إصابته بنهاية أبريل الماضي خلال مباراة "دربي مانشستر" أمام المان يونايتد في البريميير ليغ وانتهت سلبية على مستوى النتيجة.



وبعد المواجهة الافتتاحية أمام الكاميرون، ستواجه تشيلي ألمانيا يوم 22 من الشهر الجاري، ثم ستختتم مشوار دور المجموعات أمام أستراليا بعدها بثلاثة أيام.



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