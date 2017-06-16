كأس ولي العهد ينطلق في السابع من سبتمبر

الرياض ــ الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 16:33 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم مواعيد مباريات دور الـ 16 للموسم الجديد من كأس ولي العهد 2017-2018.



وستنطلق المسابقة بمباريات الدور ثمن النهائي على مدار 4 أيام في السابع من شهر سبتمبر المقبل بلقاء احد والفتح بالمدينة المنورة ، فيما يستضيف الرائد الفيصلي في الثامن من سبتمبر .



وتقام يوم السبت التاسع من سبتمبر مباراتان تجمع الأولى الفيحاء بالتعاون في المجمعة فيما يلتقي في الثانية الشباب والباطن في الرياض .



وتختتم مباريات الدور ثمن النهائي يوم 30 اكتوبر المقبل بمباراتين تجمع الأولى القادسية بالهلال في الخبر فيما تجمع الثانية الاتفاق بالأهلي في الدمام .



الجدير بالذكر أن الاتحاد حامل لقب المسابقة والنصر وصيفه سيشاركان بداية من الدور ربع النهائي لبطولة كأس ولي العهد.