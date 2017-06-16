الأهلي المصري يعتذر عن مونديال اليد في دولة الإرهاب

رويتز - الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 23:15 pm

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة، اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي تستضيفها قطر في أغسطس المقبل بسبب المقاطعة القائمة بين البلدين.



وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي، لإثارتها الاضطرابات في المنطقة ودعم "الإرهاب".



ونقل موقع النادي على الإنترنت اليوم عن مديره التنفيذي شيرين شمس قوله: "مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس المقبل".



وأكد شمس أن الاعتذار يأتي تضامناً مع إتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر، وبعد مقاطعة الأهلي لشبكة (بي إن سبورتس) الرياضية، ومنعها من دخولها مقراته.



وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منافسه المحلي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، الذي أقيم بمدينة أغادير المغربية في إبريل الماضي.