برونو يشعل جماهير النصر

الرياض - الرياضية | Friday, 16 June 2017 - 23:07 pm

تفاعلت الجماهير النصراوية، مع التغييرات التي قام بها المدافع البرازيلي في صفوف النصر برونو أوفيني، بعد أن قام بتغيير صورة حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، واستبدل البرازيلي صورته مع شعار النصر، والتي وضعها منذ انضمامه للفريق الأصفر بداية الموسم الماضي، ليضع مكانها صورته الشخصية دون شعار.



وطالبت الجماهير النصراوية إدراة النادي في مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التفريط في المدافع البرازيلي، الذي قدم مستويات لافته مع الفريق العاصمي في الموسم المنصرم.