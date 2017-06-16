بيريز يقترب من فترته الثالثة في رئاسة بطل أوروبا

رويتز - الرياضية | Saturday, 17 June 2017 - 01:19 am

اقترب فلورنتينو بيريز من رئاسة ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم لفترة ثالثة حتى 2021 مع عدم كشف أي شخص آخر عن نيته المنافسة في الانتخابات قبل يومين على غلق باب الترشيح بعد غد الأحد، ولم يواجه بيريز، الذي بدأ فترته الثانية في رئاسة ريال مدريد في 2009 وحصد لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في اخر أربع سنوات، أي منافسة تذكر على منصبه منذ تغيير النادي للوائحه الداخلية للمرشحين لرئاسة النادي عام 2012.



وتعني هذه التعديلات أن أي شخص يطمح لرئاسة ريال مدريد يجب أن يكون عضوا في النادي لمدة 20 عاما على الأقل مقارنة بعشر سنوات قبل التعديلات ويملك ضمانات شخصية بقيمة تزيد عن 75 مليون يورو من بنك إسباني.



وشهدت الانتخابات الأخيرة في 2013 مرشحين محتملين لبيريز، الذي أكمل 70 عاما في وقت سابق من العام الحالي، بينما لم يكشف أي شخص عن نيته لمنافسة الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة.



وفي حال عدم تقدم أي شخص، كما هو متوقع، بالترشح قبل غلق باب الترشيح بعد غد الأحد سيتم إعلان فوز بيريز بالرئاسة حتى 2021 يوم الاثنين المقبل ما يعزز مكانته الكبيرة في رئاسة بطل اسبانيا وأوروبا.



وأصبح بيريز رئيسا لريال مدريد لأول مرة عام 2000 خلفا للورينزو سانز من خلال وعده بضم لويس فيجو من المنافس التقليدي برشلونة وهو ما حققه بضم اللاعب البرتغالي لنادي العاصمة الإسبانية مقابل رقم قياسي عالمي حينها بلغ 62 مليون يورو، وكان فيجو أول لاعب في مشروع بيريز لفريق النجوم الذي ضم فيما بعد زين الدين زيدان وديفيد بيكهام ورونالدو.



وحققت هذه التشكيلة نجاحا مرحليا لكنها تعثرت على أرض الملعب ما دفع بيريز للاستقالة في فبراير 2006، وعاد بيريز إلى رئاسة النادي مجددا في 2009 عبر نفس الخطط التي قادته للفوز قبل تسع سنوات عن طريق تحطيم الرقم القياسي في الانتقالات بالتعاقد مع كاكا ثم كريستيانو رونالدو.



ولم ينجح النادي في الاستفادة في البداية من الاستثمار في التعاقد مع لاعبين بارزين موهوبين ومجاراة برشلونة المسيطر على الالقاب وانتظر لاربع سنوات في ولايته الجديدة ليتوج ريال مدريد بلقب الدوري في 2012 قبل ان يحقق الفريق لقب دوري أبطال اوروبا عام 2014 وذلك لأول مرة خلال 12 عاما.



وتهدد منصب بيريز في نوفمبر 2015 عقب الخسارة المذلة 4 - صفر أمام برشلونة التي تسببت في غضب جماهيري شديد ومطالبته بالاستقالة، ولم يتأثر بيريز وقرر إقالة رفائيل بنيتز بعد خمسة أشهر فقط من توليه المسؤولية واستبدله بزيدان عديم الخبرة الذي أثبته قدراته العبقرية فيما بعد.



وقاد لاعب الوسط السابق الفريق خلال 18 شهرا مميزة نحو لقب الدوري لأول مرة منذ خمس سنوات وأصبح أول فريق يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على يوفنتوس في النهائي في كارديف أوائل الشهر الجاري.