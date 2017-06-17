30 أكتوبر.. مباراتا الهلال والأهلي

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ولي العهد للموسم الرياضي المقبل.

وستبدأ المباريات بمواجهة أحد والفتح في السابع من سبتمبر المقبل في المدينة المنورة، ويلتقي الرائد مع الفيصلي في مدينة بريدة يوم 08 سبتمبر المقبل، والفيحاء مع التعاون والشباب مع الباطن في التاسع من سبتمبر، ويحل الهلال ضيفا على القادسية، ويطير الأهلي لملاقاة الاتفاق في الثلاثين من اكتوبر المقبل.