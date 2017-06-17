الطائي يجدد للمدرب والقائد

حائل ـ محمد الجارالله | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الطائي تجديدها لعقد التونسي مكرم عبدالله مدرب الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي واحد وتوقيعها عقداً احترافياً مع عبدالعزيز المفرج مدافع وقائد الفريق وذلك سعيا منها لتعزيز خطوط الفريق.

كما اقتربت الإدارة من التوقيع مع لاعب محور يلعب بدوري المحترفين كما تسعى إلى البحث عن لاعبين أجنبيين "مهاجم وقلب دفاع" مع التجديد مع عيسى السباح لاعب المواليد الأردني. من جانب آخر، تعرض ابن وليد الصقري لاعب الطائي والمنتخب السعودي السابق لحادث مروري أودى بحياته عقب فراغه من التدريب على ملاعب أكاديمية والده الأهلية.