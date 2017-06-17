الشرق يدرس إعادة الطمرة

الخرج ـ مازن العسرج | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

تدرس إدارة نادي الشـرق إعادة المــدرب خالد الطمرة لتولي مهـام تدريـب الفريــق الأول لكرة القدم في النادي والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وتنتـظر إدارة النادي الموافقة النهائية للطمرة لإعلان التعاقد معـه بشكل رسمي مدرباً للفريق.

وسبق للطمرة أن ساهم في قيادة فريق الشرق إلى دوري الدرجة الثانية قبل 3 مواسم لأول مرة في تاريخه.

منـ جانبـه، أكــد علـــي الدريهم رئيس نادي الشرق لـ"الرياضية" أن إدارة النادي تمر بضائقــة مالية، وتنتظـر وقفـة أعضاء شرف النادي ومحبي الشــرق قـبل انطـلاق الموسم الجديد، والذي يسعى فيـــه الفريق لتحقيق الصـعـود إلى دوري الأولى بعــد 3 مواسـم قضـاهـا فــي دوري الثانـية وســعـى من خلالها إلى المنافسة إلا أنه اصطدم بعوائق مالية ساهمت في تراجع نتائج الفريق قبل أن ينجح في تحقيق البقاء موسماً آخر.