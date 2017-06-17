النجوم يضم مجحد الجيل

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

وقعت إدارة نادي النجوم عقدا مع حسن المجحد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجيل لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وجاء التعاقد مع اللاعب لاقتناع الإدراة الفنية في النجوم بإمكانياته الفنية التي ستفيد الفريق في مشواره في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

من جانبه، أعرب المجحد عن سعادته بالتوقيع للنجوم وقال: "التوقيع جاء برغبة من الطرفين، والانتقال للنجوم يعتبر تحديًا كبيراً بالنسبة لي لمساعدة زملائي في تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة.