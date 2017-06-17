فلامنجو يطير ببطولة أبناء الخبر

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

انتزع فريق فلامنجو لقب بطولة أبناء الخبر على كأس القصيبي بعد فوزه على فريق الحقيط في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله سلمان هزازي.

وفاز معاذ الريمي من الصانع للاستقدام بلقب أفضل لاعب في البطولة وعلي حبيل من فلامنجو بلقب أفضل حارس وحزمي عسيري من أرسنال بأفضل إداري وسعد السبيعي من التعاون بأفضل مدرب وانتزع سلمان ملفي من شركة الحقيط لقب هداف البطولة، بينما كان متجر رن إن الفريق المثالي، كما ابتكرت اللجنة المنظمة جائزة لأفضل حكم في البطولة حصل عليها الحكم فهد البيشي.

وحظـيـت المــبــاراة النـهـائـيـة بحـضــور جماهيري كبير، تقدمهم داوود القصيـبـي راعــي المباراة ومساعد الزامـل المشرف العام على البطولة ونزية النصر عضو اتحاد القدم وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق وعدد كبير من المسؤولين في محافظة الخبر حيـث اكتظت المنصة بالعدد الكبير من ضيوف البطولة.