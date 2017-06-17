العابد في جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

قام نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنـادي الهلـال برفقــة علي الرماح وكيل أعمال اللاعبين مســـاء أمس بزيارة مقر جمعــيــة أصــدقـاء لاعبـي كرة القـدم الخيريـة، وكـان في استـقبـالهـما فهيد الدوسري عضــو مجلس إدارة الجمعية ومحمد الغامدي الأمين العام.

واطلـع العابـد على برامج وأهداف ورؤية وأنشطة الجمعية، وكذلك الخطوات التي تنتهجها الجمعـيـة من خـــلال تقديم الخدمة للاعبين "المحتاجين".

وقدم العابـد شكره لمنسوبي الجمعية على هذا الاستقبال والحفاوة، متمنياً التوفيق خـلال الفتـرة المقبـلـة، مؤكداً على أهمية دور الجمعية لخدمة الفئة المستهدفة.

كمــا امـتدح العابد البرامـج التـي تقدمهـا الجمعية لكل المستفيدين وأســرهم، مطالـباً في الوقت ذاته رجال الأعمال والرياضيين دعم برامج الجمعية لتحقيق برامجها الطموحة لخدمة اللاعبين "المحتاجين" وأسـرهم.

من جهته، تمنى الرماح أن تحقق الجمعية أهدافها التـي تخــدم اللاعبين وأســرهم وتحقـــيـق التطلعات التي يستفيد منها كافة المحتاجين.