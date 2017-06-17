قوات الأمن تختتم نشاطها الرياضي الرمضاني

الرياض ـ واس | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

اختتمت قوات الأمن الخاصة أمس، فعاليات النشاط الرياضي الرمضاني لهذا العام في مختلف الألعاب الرياضية على المستوى الجماعي والفردي.

وحضر حفل الختام اللواء منصور بن سالم الصقير مساعد قائد قوات الأمن الخاصة للتخطيط والتطوير الذي قام بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى.

وحصل النقيب عبدالرحمن الزهراني على ذهبية بطولة السباحة فردي، وحل ثانيا العريف يوسف الحربي وثالثا جندي أول أحمد الحربي والثلاثة من قوة العمليات الخاصة. وفي بطولة السباحة جماعي، حصل فريق قوة العمليات الخاصة على الميدالية الذهبية، وفريق قوة الأمن المدرعة على الميدالية الفضية، وفريق معهد قوات الأمن الخاصة على الميدالية البرونزية. وفاز فريق قوة العمليات الخاصة بكأس بطولة كرة الطائرة والميداليات الذهبية، وحصل فريق قوة الأمن المدرعة على الميداليات الفضية، وفريق معهد قوات الأمن الخاصة على الميداليات البرونزية.

وفي بطولة خماسيات كرة القدم، حصل فريق قوة العمليات الخاصة على كأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق قوة الأمن المدرعة على الميداليات الفضية، وفريق معهد قوات الأمن الخاصة على الميداليات البرونزية.

وحصل فريق قوة العمليات الخاصة على كأس البطولة العامة للرياضات الرمضانية وقام اللواء الصقير بتسليم الكأس للعقيد الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السالم قائد قوة العمليات الخاصة.