العالمي بطلاً لـ “الخارجية 8”

الرياض ـ سلطان العتيبي | Saturday, 17 June 2017 - 00:00 am

حقق فريق العالمي كأس بطولــة وزارة الخـارجـيـة الثامـنة الرمضانيـة التـي أقيمت على ملاعب إسكان الوزارة، وذلك بعد فوزه على فريــق خيـخون في النهائي 5 ـ 4.

وأكد إبراهـيـم العيسى مدير النادي بالوزارة ولاعب نادي النصر السابق، أن هذه البطولة كانت أفضل من سابقتها، من حيث التنظيم والحضور الجماهيري، وقال: نسعى في المستقبل أن نتلافى الأخطاء ونقدم ما يليق بجمهور البطولة.

وسبقت المباراة النهائية مباراة استعراضية، بين عدد من الإعلاميين ومنسـوبي الوزارة، نالت على رضا الجمهور، وقدم موج الهلال جوائز للجماهير الحاضرة.

وكان اللقاء النهائي قد حظي بحضور السفير سلطان السلطان والمدرب عبداللطيف الحسيني واللاعبين رمزي العصيمي ومرحوم المرحوم وعبــدالعزيـز الجنــوبــي ومذيعي الإم بي سي برو عبدالعزيـز البكـر ونايــف المطيري. وكرم السفير السلطان صحيـفة الرياضـية عـلى هامش الحفل، وتسلم الزميل سلطان العتـيبي الدرع نيابة عن رئيس التحرير.