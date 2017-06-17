الفيصلي يعقد جمعيته العمومية

المجمعة - الرياضية | Saturday, 17 June 2017 - 12:11 pm

عقدت مساء أمس الجمعة الجمعية العمومية العادية لنادي الفيصلي لعام 1438هـ في مقر النادي بمدينة حرمة، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي فهد المدلج وبحضور أعضاء الجمعية، ومدير مكتب هيئة الرياضة بمدينة المجمعة محمد الهداب وعبدالله العتيبي وممثلي شؤون الأندية بالهيئة العامة للرياضة فواز العتيبي ومحمد القبلان ورائد الضويحي.



وتم خلال الجمعية إعلان ميزانية النادي للموسم الرياضي 1437-1438 هـ وميزانية النادي المقترحة والتقديرية للموسم الرياضي 1438 -1439 هـ، كما تم خلالها استعراض كافة إنجازات النادي ونشاطاته خلال الموسم الرياضي الماضي.



وألقى مساعد المويس أمين عام النادي كلمة أستعرض فيها إنجازات النادي التي تحققت الموسم الرياضي الماضي في كافة الألعاب، وجميع النشاطات التي أقيمت وأشرف عليها النادي, ثم ألقى عبدالله الضاوي نائب رئيس مجلس الإدارة ميزانية النادي لعام 1437- 1438 هـ.