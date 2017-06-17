نادك ترعى حفل دار الرعاية الاجتماعية للمسنين

الرياض - الرياضية | Saturday, 17 June 2017 - 13:51 pm

حرصاً من الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك على القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية فقد ساهمت بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية بالرياض في فعاليات حفل إفطار لنزلاء دار رعاية المسنين بالرياض، وذلك بهدف تعزيز التواصل الإنساني وإدخال السرور والبهجة على كبار السن والاطمئنان على أوضاعهم الصحية في شهر رمضان الفضيل.

ووجدت الزيارة صدى طيباً في نفوس المسنين الذين عبروا عن سعادتهم باللفتة الطيبة، كما لاقت الزيارة ترحيباً كبيراً لدى مسؤولي الدار الذين أشادوا بهذا الدعم ولفتته الإنسانية التي أدخلت البهجة في قلوب المسنين في هذا الشهر الفضيل.

وقال المهندس عبدالعزيز البابطين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادك، إن هذه الفعالية تجسد رسالة وأهداف الشركة في جانب المسؤولية الاجتماعية، وحرص نادك على تفعيل مبادرات إنسانية ومجتمعية، وذلك لخلق فهم لثقافة العطاء، مفهوماً وثقافةً وعملاً، ونشر قيم التكافل والتراحم التي هي من أساس قيم ديننا الحنيف، كذلك ومن أهم أهداف الإفطار الجماعي مع المسنين هو إدخال السرور على الآباء والأجداد نزلاء الدار وترجمة لمعاني المسؤولية المجتمعية وتعميق التواصل مـع كبار السن تثميناً لعطائهم النبيل وتقديم خالص الشكر والتقدير لهذه الفئة التي تمثل إحدى شرائح المجتمع المهمة.