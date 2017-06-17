روديجر: بعض الفرق تستهين بألمانيا في كأس القارات

سوتشي - الألمانية | Saturday, 17 June 2017 - 15:35 pm

أعرب أنطونيو رويدجر مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) عن اعتقاده بأن المنتخبات الأخرى المشاركة في بطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا قد تستهين بالمانشافت نظرا لمشاركته في البطولة بدون العديد من اللاعبين الأساسيين للفريق.



ويستهل المانشافت مسيرته في البطولة بمواجهة نظيره الأسترالي بعد غد الاثنين في سوتشي.



ويغيب عن صفوف المانشافت حارس المرمى العملاق مانويل نيوير وزميله توماس مولر ضمن مجموعة من النجوم الأساسيين الذين منحهم يواخيم لوف المدير الفني للفريق راحة من هذه البطولة.



وقال رويدجر ، في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، : "لسنا هنا بكامل فريقنا. أعتقد أن بعض المنتخبات ستستهين بنا. يمكن أن يكون هذا أفضلية بالنسبة لنا".



وأوضح أن مجموعة فريقه ، التي تضم أيضا منتخبات أستراليا وتشيلي والكاميرون ، "ليست سهلة".