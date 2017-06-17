الحائلي يأمل في إعادة كهربا للاتحاد

الألمانية - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 00:17 am

يدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تجديد المفاوضات مع نادي الزمالك المصري لإعارة محمود كهربا، وكانت مفاوضات مجلس إدارة الاتحاد السابق مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد تعثرت بعد أن رصد الأخيرة خمسة ملايين دولار لإعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط.



ولعب كهربا في صفوف الاتحاد الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وظهر خلال مباريات الفريق بمستوى مميز للغاية، ليصبح عنصرا أساسيا في التشكيل الأساسي لنادي الاتحاد طوال الموسم الماضي.



وسجل المصري 16 هدفا في الدوري السعودي، ليحتل المركز الثالث في ترتيب قائمة هدافي المسابقة، وقاد الاتحاد لحصد لقب كأس ولي العهد بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى النصر.



ويرغب الحائلي في اتخاذ أولى خطواته لإسعاد الجماهير بإعادة كهربا لصفوف الفريق، وكان مرتضى منصور، شدد في وقت سابق على عدم بيع أو إعارة كهربا في الفترة الجارية لحاجة الفريق إلى خدماته.