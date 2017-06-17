خميس والعنزي يشعلان تدريبات النصر

الرياض - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 00:21 am

شارك عوض خميس وعبدالله العنزي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تدريبات فريقهما أمس السبت، والتي قادها فيصل سيف مساعد مدرب أولمبي النصر وحسن مجرشي مدرب اللياقة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في النادي.



وطلب سيف من اللاعبين إجراء حركات الإحماء والتسخين قبل أن يوزع العناصر على ثلاث مجموعات، أدت مجموعة تدريبات لياقية باستخدام الأثقال، وأخرى قامت بالجري على المضمار، والمجموعة الثالثة أجرت تدريبات خاصة بالكرة، وفي نهاية التدريب أقام سيف مناورة مصغرة على ثلاث محموعات اعتمد فيها على اللعب من لمسة واحدة.