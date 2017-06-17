الفيحاء يواصل إبرام تعاقداته بضم سالم الخليج

المجمعة - الرياضية | Sunday, 18 June 2017 - 00:29 am

وقعت إدارة نادي الفيحاء اليوم الأحد عقداً احترافياً مع اللاعب عبدالله السالم لتمثيل الفريق الأول لمدة 4 سنوات، كما اتفقت إدارة الفيحاء مع نظيرتها في نادي الخليج، على شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم، وجاء التعاقد مع اللاعب بتوصية من المدرب الروماني جالكا المدير الفني للفريق الأول بنادي الفيحاء.



وجاءت سلسلة التعاقدات التي أبرمتها إدارة نادي الفيحاء، ضمن استعدادت الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء.