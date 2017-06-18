الآسيوية تمنع الأهلي من المساكني

جدة ـ أحمد اللوقان وعبد الغني الشريف | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

أرسلت الإدارة الأهلاوية عرضها النهائي للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لقيادة دفة الفريق الموسم المقبل خلفاً للسويسري كريستيان جروس، علماً أن الأوكراني يعتبر من المدربين الشباب، فقد اعتزل لعب كرة القدم عام ٢٠١١م وعمل مساعد مدرب مع مدربين عالميين، ومن ثم قاد فريق دينمو كييف الأوكراني وحقق معه بطولة الدوري لموسمين متتاليين.

وينتظر الأهلاويون الرد من المدرب وفي حال رفضه سيتوجهون إلى فتح الملفات الأخرى.

ومن جهة أخرى، صرف الأهلاويون النظر عن مفاوضة اللاعب التونسي يوسف المساكني بسبب منع الأنظمة الآسيوية له بعدم المشاركة مع أي فريق آخر بسبب مشاركته في دور الستة عشر مع نادي لخويا القطري.

وفي شأن آخر، نفى مصدر مقرب من اللاعب مصطفى بصاص وجود مفاوضات مع نادي الرائد، مبيناً أن اللاعب مازال أهلاوياً وينتظر بدء فترة الإعداد لمعرفة مصيره مع النادي، والذي من المتوقع أن يمنح الفرصة هذا الموسم، حيث يعد بصاص من أبرز اللاعبين الموهوبين ومر في فترة انخفاض مستوى في الموسمين الأخيرين مع ناديه.

من جهته، يعقد الأمير فهد بن خالد بعد تكليفه رسمياً لمدة عام برئاسة النادي الأهلي اجتماعهم الأول خلال اليومين المقبلين لتوزيع المناصب على أعضاء الإدارة، حيث سيكون وليد معاذ نائباً للرئيس، ووضاح بخش أميناً للصندوق، ومحمد القنب أميناً عاماً للنادي، وباسم أبوداود مشرفاً على كرة القدم، وعبدالله عجاج مسؤولاً للاستثمار، وماجد العوفي للتسويق، ومحمد الحارثي لقطاع الناشئين والشباب والأولمبي، والدكتور ياسر محروس مشرفاً على الألعاب المختلفة، وسيبدأ عمل مجلس الإدارة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، استعداداً للموسم الرياضي الجديد في كل الألعاب، وتوفير ميزانية متكاملة لكل ألعاب النادي وخاصة كرة القدم والفريق الأول.