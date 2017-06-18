عملية جراحية للسبيعي في الركبة

الرياض ـ علي الحدادي | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

أجرى عدد من لاعبي الشباب يتقدمهم محمد القرني وعبد الله غازي ومنصور جوهر وعبد العزيز الصليهم بوجود محمد الشمراني إداري الفريق فحوصات طبية قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بهدف بناء قاعدة طبية لكل لاعب حتى يكون اللاعبون جاهزين صحياً قبل انطلاق المعسكر الإعدادي يوم 31 يونيو في النمسا، وتسهم هذه الفحوصات في اختيار الجانب الغذائي والتدريبي وتعويض النقص من معادن وفيتامينات في الجسم، وسيتم فحص اللاعبين على شكل مجموعات.

من جانب آخر، أجرى اللاعب عبد الله السبيعي عملية جراحية في غضروف الركبة، بإشراف الدكتور عبد العزيز العمر، استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية في عيادة فزيوتريو "الشريك الطبي".