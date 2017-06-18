السليمي يقود هجر

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي لطفي السليمي، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وعبر السليمي عن سعادته بتدريب نادي هجر، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر تحدياً جديداً يطمح من خلاله في تحقيق نجاحات جديدة مع شيخ أندية الأحساء، مطالباً الجميع بالالتفاف حول الفريق ودعمه لتحقيق انطلاقة قوية منذ بداية الموسم.

من جانب آخر، استدعت إدارة المنتخبات السعودية محمد العبد اللطيف حارس فريق درجة الشباب في نادي هجر للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي للشباب، والذي سيقام بعد إجازة العيد في مدينة الطائف.