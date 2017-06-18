الأخضر الأولمبي يعسكر في الرياض

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

يقيم المنتخب السعودي الأولمبي معسكراً إعدادياً في الفترة من 28 يونيو إلى 16 يوليو في الرياض، وذلك استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 المقرر انطلاقها في الفترة من 19 إلى 23 يوليو المقبل.

ويستضيف الأخضر في الرياض مجموعته "الثانية" في التصفيات والتي تضم إلى جواره منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر "36" لاعباً، وهم على النحو التالي:

أحمد بامسعود، فهد الرشيدي، عبد الرحمن اليامي، سلطان بن جمال، مهند فلاته، محمد البقعاوي، متعب المفرج، ومروان الحيدري "نادي الهلال"، عبد الله المقباس، عبد الرحمن خيرالله، حسن القيد، عبد الله الخيبري، حسن رغفاوي، حسان تنكبتي، ومنصور سالم "نادي الشباب"، علي الأسمري، ناصر العتيبي، عبد الله الخطيب، أيمن الخليف، وحمدان الشمراني "النادي الأهلي"، أمين بخاري، عبد العزيز العرياني، خالد السميري، وعمار النجار "نادي الاتحاد"، عبد الرحمن العبود، أسامة الخلف، وسعد الخيري "نادي الاتفاق"، عبد الإله العمري، راكان العنزي، وسامي النجعي "نادي النصر"، علي لاجامي، وقاسم لاجامي "نادي الخليج"، عبد الرحمن القرني، وحمد الشهري "نادي القادسية"، عبد المجيد السواط "نادي التعاون"، وحبيب الوطيان "نادي الفتح".

يذكر أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 ستقام منافساتها في الصين منتصف يناير المقبل.