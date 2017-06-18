نادي حاتم يختتم أنشطته بـ“الكيرم”

حائل ـ محمد الجارالله | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

اختتمــت الفعاليات الرمضانية في نـــادي الحيّ بمدرســة حاتم بعدد من المسابقات، يأتي أبرزهـا "دوري الكيرم" الذي شهد إقبالا وتنافسا من قبل طلاب النادي.

وتنوعــت الفعاليات طوال الشهر الكريم، حيث أقيمت مباريات كرة القدم على الملعب الرئيسي في المدرسة، وكذلك الملعب الصابوني الذي أضاف لمسة ترفيهية كبيرة في نفوس الطلاب.

كما زار عدد كبير من الطلاب غرفة المشاريع والذكاءات المتعددة التي تهدف إلى تنشيط ذاكرة الطالب وتطور مهارات التفكير والـــذكاء لديه بالإضافة إلى ركن المرسم الحر.