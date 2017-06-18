الردس يحصد بطولة التحدي

جدة ـ ماجد هود | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

توج فريق الردس بطلاً لبطولة التحدي الرمضانية الأولى بعد فوزه على صافي العربية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، سجلها سفيان محمد وإبراهيم أحمد وعبدالرحمن العاقب، فيما سجل هدف صافي العربية الوحيد اللاعب عبد الله القرشي.

وشهدت المباراة حضور أحمد روزي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، ونجوم دوري المحترفين فهد المولد وتركي الخضير ومعتز تمبكتي وهتان باهبري وسلطان مندش وخالد السميري، كما حضر نجوم السوشيل ميديا مهند الحربي ومحمد بكر ومستي وعدد كبير من الإعلاميين.

وفي نهاية المباراة كرم أحمد روزي ونجوم دوري المحترفين الفريق الفائز بكأس البطولة ومكافأة مالية قدرها ستة آلاف ريال للمركز الأول.