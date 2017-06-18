الخليفي يسلم العملة الحكومية الكأس

عرعر ـ أنور قمقوم | Sunday, 18 June 2017 - 04:17 am

ســـلم الدكتور أحمـــد الخليفي، محافظ مؤسســة النقد، فريـق العملة الحكوميــة الكأس والميداليـات الذهبـية بعـد فــــــوزه في المباراة النهائية في البطولة الرمضانية على فريـق جدارات بركلات الترجيــح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1ـ1، وذلك ضمن بطولة ساما الرمضانية بتنظيم وإشراف مؤسســـة النقد.وحقق ناصــر العيسى من فريـــق العملة الحكوميــة جائزة أفضل لاعب، كما حاز هشام السند من نفس الفريق على جائزة أفضل حارس، حيث كان له دور كبير في تتويج فريقه باللقب، في حين حصل على هداف البطولة عبد المحســن الدغيــري من فريق جدارات، فيما حصل فريق مدى الحائز على المركز الثالث على جائزة الفريق المثالي.