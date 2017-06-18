المتحمي يتوج أولمبي أهلي الجنوب

أبها ـ حسن ذيبان | Sunday, 18 June 2017 - 04:18 am

قام عبد العزيز المتحمي، عضو مجلس الشوري، وسعد الأحمـــري عضــو الاتحاد الســـعودي لكرة القدم ســابقاً بتتويج فريق أولمبي أهلي الجنوب بكأس وميداليــات المركـــز الأول إثر تغلبه على اتحاد المجارشة في اللقاء الختامي في بطولة الربوة 12 على كأس نجم نادي الهلال السعودي سابقاً وقائد أبها عبد الله مضواح، وحصل على جائزة أفضل مـدرب علي حبتر مدرب أولمبي أهلي الجنوب، ومحمد مرعي من أولمبي ميلان على جائزة أفضل إداري، وذهبت جائزة أفضل حارس إلى علي شراحيلي من أولمبي أهلي الجنوب، وبدر أحمد على جائزة أفضل لاعب واعد، وحصل على جائزة نجم البطولة عبد الله دغنس من فريق أولمبي ميلان، وجائزة الهداف حصل عليها محمد ناحي من فريق المجارشة، وجائزة اللاعب المثالي حصل عليها عبد العزيز مجرشي.