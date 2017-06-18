7 آلاف مستفيدة من “الحركة بركة”

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 18 June 2017 - 00:00 am

شهدت فعالية "الحركة بركة"، والمقامة على أرض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمنطقة الأحساء الأسبوع المنصرم حضور أكثر من 7 آلاف مستفيدة من المناشط الرياضية والبرامج التوعوية والندوات التثقيفية التي نظمت برعاية هيئة الرياضة عبر نخبة من المتخصصات في شؤون الرياضة واللياقة البدنية.

وحظيت كرة القدم على النصيب الأكبر من أوقات سيدات الأحساء في الرياضة، حيث وجدت اهتماماً كبيراً ولافتاً أدى إلى اكتظاظ المستطيل الأخضر طوال أوقات وأيام الفعالية، والتي تعد هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفسرت منظمات فعالية "الحركة بركة" إقبال فتيات الأحساء على كرة القدم بالشغف الكبير لدى الطالبات والفتيات بممارسة هذه الهواية التي تعد واحدة من أكثر الهوايات انتشاراً على مستوى المملكة، على الرغم من عدم إتاحتها للفتيات بشكل رسمي حتى اللحظة، مؤكدات أن هذا الإقبال دليل على إمكانية المرأة في تقديم إمكانياتها الرياضية ومشاركة المجتمع من خلال كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من الألعاب المختلفة التي احتوتها الفعالية خلال الفترة الماضية.